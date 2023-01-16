Değirmenlik, Burak transferini mahkemeye taşıdı

Miracle Değirmenlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu Burak Koçar konusunda mahkemeye verdi, akıllara yıllar önce yaşanan Serdarlı’nın ihraç örneği geldi

Miracle Değirmenlik, Burak Koçar konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) mahkemeye verdi. Bir süre önce transferinde ödenmeyen çek nedeniyle, KTFF Yönetim Kurulu, Burak Koçar’ınMiracleDeğirmenlik’ten bonservisinin alındığı Göçmenköy’e geri dönüşüne karar vermişti. Bu gelişme sonrasında MiracleDeğirmenlik’in geçtiğimiz hafta KTFF’ye mahkemede ara emri için dava açtığı öğrenilirken, akıllara yıllar evvel gerçekleşen Serdarlı olayı geldi.

ÖNCE MAHKEMEYE, SONRA TAHKİME BAŞVURDULAR

Miracle Değirmenlik, Burak Koçar’ın transferinde geri dönen çekten dolayı oyuncunun KTFF kararı ile Göçmenköy’e dönmesine yönelik mahkemeye ara emri alınması için başvurdu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü mahkemeye yapılan başvuru sonrasında Değirmenlik ayrıca KTFF Tahkim Kurulu’na başvuru yaparak itiraz etti. Geçtiğimiz Cuma günü ilk davada Değirmenlik erteleme talebinde bulunurken, bugüne ertelenen davada yeniden erteleme talep edildi.

KTFF, verdiği kararları mahkemeye götüren kulüpleri ligden ihraç etme veya alt lige düşürme yetkisine sahip. 2014-15 sezonunda oynanan Süper Lig Play-out mücadelesinde cezalı oyuncu oynatması ve sahadan çekilmesi sonrasında Serdarlı hem hükmen mağlup sayılmış, hem de 3 puanı silinmiş, bundan dolayı lige kalma adına avantajlı bir konumdayken alt lige düşmüştü. Söz konusu puan silme cezası ile ilgili Serdarlı konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşımış, bundan dolayı da liglerden ihraç edilmişti.

Taraflar daha sonra anlaşarak dava çekilmiş ve Serdarlı’ya alt ligden katılım hakkı tanınmıştı. MiracleDeğirmenlik’in mahkemeye yaptığı başvuru sonrası konu ile ilgili olarak KTFF’nin atacağı adım merak konusu.

