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Nicosia Kıbrıs Kupası maç programı açıklandı

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Nicosia Kıbrıs Kupası maç programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.

İşte program;

Nicosia Group Kıbrıs Kupası
 

Tarih Stat Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Hakemler
29.12.2021
 13:00		 Gönyeli Stadı
Gönyeli SK		 -
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Maraş GSK
29.12.2021
 13:00		 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Küçük Kaymaklı TSK		 -
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Yalova SK
29.12.2021
 13:00		 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Binatlı YSK		 -
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Miracle Değirmenlik SK
29.12.2021
 13:00		 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi		 -
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Çanakkale TSK
29.12.2021
 13:00		 Cihangir Stadı
Cihangir GSK		 -
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Mormenekşe GBSK
29.12.2021
 13:00		 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy ŞHSK		 -
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China Bazaar Gençlik Gücü TSK
29.12.2021
 13:00		 Paşaköy 100. Yıl Stadı
Mesarya SK		 -
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Yeniboğaziçi DSK
29.12.2021
 13:00		 Bostancı Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl SK		 -
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Yonpaş Dumlupınar TSK
29.12.2021
 13:00		 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya KOSK		 -
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Türk Ocağı Limasol
29.12.2021
 13:00		 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Karşıyaka ASK		 -
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Yenicami AK
29.12.2021
 13:00		 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
L. Gençler Birliği SK		 -
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Mağusa Türk Gücü
29.12.2021
 13:00		 Dörtyol Adem Nural Stadı
SFC Dörtyol SK		 -
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Doğan Türk Birliği
29.12.2021
 13:00		 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
İncirli SK		 -
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Baf Ülkü Yurdu
29.12.2021
 13:00		 Görneç Üç Şehitler Stadı
Görneç KSK		 -
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Merit Alsancak Yeşilova SK
29.12.2021
 13:00		 Lefkoşa Atatürk Stadı
Çetinkaya TSK		 -
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Lefke TSK
30.12.2021
 13:00		 Lefkoşa Atatürk Stadı
Göçmenköy İYSK		 -
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Esentepe KKSK
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