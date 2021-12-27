Nicosia Kıbrıs Kupası maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.
İşte program;
Nicosia Group Kıbrıs Kupası
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|29.12.2021
13:00
|Gönyeli Stadı
|
Gönyeli SK
|-
Detaylar
|
Maraş GSK
|29.12.2021
13:00
|Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
|
Küçük Kaymaklı TSK
|-
Detaylar
|
Yalova SK
|29.12.2021
13:00
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
|
Binatlı YSK
|-
Detaylar
|
Miracle Değirmenlik SK
|29.12.2021
13:00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
|
Girne Halk Evi
|-
Detaylar
|
Çanakkale TSK
|29.12.2021
13:00
|Cihangir Stadı
|
Cihangir GSK
|-
Detaylar
|
Mormenekşe GBSK
|29.12.2021
13:00
|Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
|
Hamitköy ŞHSK
|-
Detaylar
|
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|29.12.2021
13:00
|Paşaköy 100. Yıl Stadı
|
Mesarya SK
|-
Detaylar
|
Yeniboğaziçi DSK
|29.12.2021
13:00
|Bostancı Bağcıl Stadı
|
Bostancı Bağcıl SK
|-
Detaylar
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|29.12.2021
13:00
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
|
Düzkaya KOSK
|-
Detaylar
|
Türk Ocağı Limasol
|29.12.2021
13:00
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
|
Karşıyaka ASK
|-
Detaylar
|
Yenicami AK
|29.12.2021
13:00
|Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
|
L. Gençler Birliği SK
|-
Detaylar
|
Mağusa Türk Gücü
|29.12.2021
13:00
|Dörtyol Adem Nural Stadı
|
SFC Dörtyol SK
|-
Detaylar
|
Doğan Türk Birliği
|29.12.2021
13:00
|İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
|
İncirli SK
|-
Detaylar
|
Baf Ülkü Yurdu
|29.12.2021
13:00
|Görneç Üç Şehitler Stadı
|
Görneç KSK
|-
Detaylar
|
Merit Alsancak Yeşilova SK
|29.12.2021
13:00
|Lefkoşa Atatürk Stadı
|
Çetinkaya TSK
|-
Detaylar
|
Lefke TSK
|30.12.2021
13:00
|Lefkoşa Atatürk Stadı
|
Göçmenköy İYSK
|-
Detaylar
|
Esentepe KKSK