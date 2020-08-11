Nicosia Group futbol ailesine teşekkür etti

Nicosia Group,Dünya genelindeki final maçlarını hatırlatan Mağusa Türk Gücü –Yenicami Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçı sonrasında açıklamaya yaparak, futbol ailesine teşekkür etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Nicosia Group olarak sponsor olduğumuz Kıbrıs Kupası, kalitenin, heyecanın ve tatlı rekabetlerin birlikte yer aldığı bir organizasyon şeklinde tamamlanmıştır. Öncelikli olarak bu güzellikleri bizlere yaşatan tüm kulüplerimizi tebrik eder, gelecek yolculuklarında kendilerine başarılar dileriz.

“İki kulübün örnek tavırları bizleri ayrıca memnun etmiştir”

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan final maçı, gösterilen yoğun katılım yanında kaliteli futbola ve son anlara kadar süren eşsiz bir heyecana sahne olmuştur. NicosiaGroup olarak futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına federasyonumuz ile birlikte özel bir gece düzenledik. Başlangıcından sonuna kadar maçın Dünya genelindeki final maçlarını hatırlatmasını, bu sayede futbolcularımızın kendilerini çok daha özel hissetmesini, bunun yanında seyircilerin de futbol yanında çekiliş heyecanını da yaşamalarını istedik.

“Çekilişin çok olumlu geri dönüşlerini aldık”

Ne mutlu ki yaptığımız düzenlemelerin ve çekilişimizin çok olumlu geri dönüşlerini aldık. Bu vesile ile centilmenlikten ödün vermeden mücadele eden MTG ve Yenicami futbolcularını, maçın akışını sağlayacak yönetim gösteren hakem heyetini, örnek davranışlar sergileyen takımların teknik heyetlerini, fedakarca futbolumuza hizmet eden başkan ve yöneticilerini, olgun bir kitlesel yaklaşım içinde yer alan iki takım taraftarını kutlarız.

“KTFF’ye, spor basınına ve polis teşkilatına teşekkür ederiz”

Bununla beraber KTFF ve NicosiaGroup bünyesinde yer alan, gece gündüz organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan çalışma arkadaşlarımız yanında kamuoyuna en iyi fotoğraf, haber ve yorumlarla bu yaratılan marka değerini daha yukarılara çeken spor basınına teşekkürü bir borç biliriz. Maç boyunca herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşanmasına ihtimal bırakmayan ve yapıcı yaklaşım gösteren polis teşkilatımızı da ayrı yeten tebrik ederiz.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nı kazanan YenicamiAğdelen Kulübü’nü üstün başarısı nedeni ile tebrik eder, yeni sezonda çok daha iyisini yapabilme adına çalışacağımızı tüm futbol ailesine iletiriz.

