Katkının yatmaması sıkıntı yarattı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, 2019-2020 sezonunun değerlendirmesini yaparken, 2020-2021 sezonu ile ilgili de bilgiler verdi. Hasan Sertoğlu’nun verdiği bilgilere göre “Yeni sezon 22 Ekim’de başlayacak. Transfer yasağı gelecek. Yabancı sayısı 1 olacak. U20 Ligi kuruldu. 21 yaş altı kuralı revize edildi.”

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, devletin futbola yapması gereken katkının son taksidi olan 2,5 Milyon TL’yi yatırmaması nedeniyle, yılın başarılıları ödül töreninin tarihini kesinleştiremezken, mali genel kurulun tarihini de belirleyemedi.

