Ne Başakşehir ne Göztepe

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu karşılaşma sonunda da ligde henüz galibiyetle tanışamayan Başakşehir, ilk puanını aldı.
Göztepe ise puanını 6'ya yükseltti.
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.
56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere bitti.
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