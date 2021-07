İnsanlık ayıbı

Bayram tatili süresince Karpaz’ı ziyaret eden birçok vatandaş, Altınkum’u çöplüğe çevirdi



Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli Altınkum’da yeniden çevre temizliği yaptı.



Bayram tatili süresince bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar çevreyi her zaman olduğu gibi yine kirletti.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin çevrenin korunması ilgili yaptığı tüm uyarılara rağmen, tatile gelen bazı kişilerin bu konuda duyarsızlığını sürdürdüğünü söyledi. Kıyıların temiz kalması adına büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairesi personeli, erişebildikleri her bölgeye temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler bir süre sonra tekrar kirletiliyor” diye konuştu. Karpaz bölgesinde Altınkum’u ziyaret eden vatandaşlar tarafından her yıl yaşanan sıkıntıların yeniden yaşandığını da sözlerine ekleyen Bakan Ataoğlu, “ Altınkum’da her zaman olduğu gibi yine çöpler gelişi güzel atılarak, çevre kirletilmiş oldu.” dedi.



Akdeniz’in en güzel sahiplerine sahip olmamıza rağmen bunun değerini bilmediğimizi anlatan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin asli görevinin çevre temizliği yapmak olmadığını, görevin çevre denetimi olduğunu, buna rağmen dairenin her zaman temizlik işi ile uğraştığını belirtti.