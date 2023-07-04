MTG’den bir bomba transfer daha

Süper Ligin şampiyonu Mağusa Türk Gücü transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Son 2 sezondur süper ligin başarılı takımlarından Mesarya Kulübü’nde futbol oynayan yetenekli stoper Sinan Ögüt bugün attığı imzayla Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu.

Transfer ile ilgili duyuruyu MTG Kulübü sosyal medya hesabından şöyle yaptı:

“Sinan Öğüt Mağusa Türk Gücünde

Başarılı stoper Sinan bugün başkanımız Koral Bozkurt ‘la bir araya gelip beş yıllık imza attı.

Sinana Şampiyon takıma hoş geldin der başarılarla dolu sezonlar dileriz.”

