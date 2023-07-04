Kıbrıslı Türk müzisyen Dudu Pektunç, dünyanın en iyi müzik bölümlerinden kabul aldı

Kıbrıslı sanatçı, önceden de İngiltere’de müzik bölümü listelerinde 1. ve 2. sırada olan üniversitelerden kabul alan ve daha sonra da lisans eğitiminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı yurt dışında bir üniversitenin seçilmiş müzik öğrencisi olan ilk Kıbrıslı müzisyen olmuştu

Kıbrıslı Türk genç müzisyen Dudu Pektunç, King’s College London ve Royal Holloway, University of London gibi tüm dünyadan sadece 20 yüksek lisans öğrencisi kabul eden müzik bölümlerinden kabul aldı.

Ödüllü genç müzisyen Dudu Pektunç, yine müzik adına ilklere imza atmaya devam ediyor.

Kıbrıslı sanatçı, önceden de İngiltere’de müzik bölümü listelerinde 1. ve 2. sırada olan üniversitelerden kabul alan ve daha sonra da lisans eğitiminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı yurt dışında bir üniversitenin seçilmiş müzik öğrencisi olan ilk Kıbrıslı müzisyen olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda belirlenen sonuçlara göre, Dudu Pektunç bu kez de yüksek lisans eğitimi için başvurduğu dünya çapında ‘en iyi’ olarak bilinen birçok müzik bölümlerinde kabul almış ve yine bir ilki başarmış oldu.

Üniversiteler arasında, dünyaca ünlü kraliyet okulları King’s College London ve Royal Holloway, University of London (2023 yılında Times Higher Education tarafından müzik araştırmasında Birleşik Krallık’ta 1. sırada yer aldı) gibi tüm dünyadan sadece 20 yüksek lisans öğrencisi kabul eden müzik bölümleri de yer aldı.

Ödüllü Dudu Pektunç, bir Kıbrıslı Türk genç müzisyen olarak ülkesinin adını gururla duyurmaya ve müzik alanında ilklere imza atmaya devam edeceğini ifade etti.