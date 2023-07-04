banner913
banner932
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
6 0
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
18 0
 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
13 0
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
15 0
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
34 0
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
21 0
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
29 0
banner915

Kıbrıslı Türk müzisyen Dudu Pektunç, dünyanın en iyi müzik bölümlerinden kabul aldı

banner476

Kıbrıslı sanatçı, önceden de İngiltere’de müzik bölümü listelerinde 1. ve 2. sırada olan üniversitelerden kabul alan ve daha sonra da lisans eğitiminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı yurt dışında bir üniversitenin seçilmiş müzik öğrencisi olan ilk Kıbrıslı müzisyen olmuştu

banner825
Kıbrıslı Türk müzisyen Dudu Pektunç, dünyanın en iyi müzik bölümlerinden kabul aldı
banner960

Kıbrıslı Türk genç müzisyen Dudu Pektunç, King’s College London ve Royal Holloway, University of London gibi tüm dünyadan sadece 20 yüksek lisans öğrencisi kabul eden müzik bölümlerinden kabul aldı.

Ödüllü genç müzisyen Dudu Pektunç, yine müzik adına ilklere imza atmaya devam ediyor.

Kıbrıslı sanatçı, önceden de İngiltere’de müzik bölümü listelerinde 1. ve 2. sırada olan üniversitelerden kabul alan ve daha sonra da lisans eğitiminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı yurt dışında bir üniversitenin seçilmiş müzik öğrencisi olan ilk Kıbrıslı müzisyen olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda belirlenen sonuçlara göre, Dudu Pektunç bu kez de yüksek lisans eğitimi için başvurduğu dünya çapında ‘en iyi’ olarak bilinen birçok müzik bölümlerinde kabul almış ve yine bir ilki başarmış oldu.
Üniversiteler arasında, dünyaca ünlü kraliyet okulları King’s College London ve Royal Holloway, University of London (2023 yılında Times Higher Education tarafından müzik araştırmasında Birleşik Krallık’ta 1. sırada yer aldı) gibi tüm dünyadan sadece 20 yüksek lisans öğrencisi kabul eden müzik bölümleri de yer aldı.

Ödüllü Dudu Pektunç, bir Kıbrıslı Türk genç müzisyen olarak ülkesinin adını gururla duyurmaya ve müzik alanında ilklere imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.