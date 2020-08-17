banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
21 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
28 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
17 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

Dördü yerel 9 yeni vaka

banner476

Dördü yerel 9 yeni vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 412 olduğunu, testler sonucunda 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3’ünün hava yolu,  1’inin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 
Böylece yapılan toplam test sayısı 98 bin 237’ye, toplam vaka sayısı 221’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 147’e, tedavisi devam eden vaka sayısı 70’e çıktı
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.