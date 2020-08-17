Dördü yerel 9 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 412 olduğunu, testler sonucunda 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3’ünün hava yolu, 1’inin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Böylece yapılan toplam test sayısı 98 bin 237’ye, toplam vaka sayısı 221’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 147’e, tedavisi devam eden vaka sayısı 70’e çıktı