MTG Emre Soytürk'ün bonservisini aldı

Mağusa Türk Gücü transfer çalışmalarını sürdürürken Y.Dumlupınar'dan Emre Soytürk'ün bonservisini aldı.

Sağ bekte görev yapan futbolcunun sözleşmesindeki bir maddede Sedat Devecioğlu'nun görev yaptığı takıma transfer olur şartının 2020- 2021 sezonu adına imzalandığını ve geçerliliği olmadığını savunan iki Mağusa kulübü Emre'nin transferinde anlaşmaya vararak bonservis işlemi yapıldı.

Emre ile görüşen sarı yeşilliler şartlarını sunarken 24 yaşındaki futbolcu ailesiyle görüşüp kararını vermek için zaman istedi.

Bu gelişmeler ışığında Sedat Devecioğlu'nun transfer listesinde olan Emre konusunda Doğan Türk Birliği'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor

