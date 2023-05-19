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Dumlupınar, Bahtıkara’ya emanet

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Dumlupınar, Bahtıkara’ya emanet
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar’da başkan Mehmet Evram göreve devam kararı alırken, teknik adamı da belirledi. Mehmet Evram, daha önce de sarı kırmızılı kulüpte çalışmış olan Evren Bahtıkara ile prensipte anlaştı. Kısa süre içerisinde anlaşmanın kesinleşmesi bekleniyor. Evren Bahtıkara son olarak Türkmenköy’de görev yapmıştı.
 
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