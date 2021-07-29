Mormenkeşe’den Aziz’e pastalı kutlama

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe, teknik direktör Evren Bahtıkara yönetiminde neşeli ve hırslı şekilde devam ediyor.

Haftada beş gün yapılan antrenmanlardaki futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyeti sevindiriyor.

Öte yandan dünkü antrenman sonrasında yetenekli futbolculardan Aziz Topel Duyuran’ın doğum gününü pasta kesilerek kutlandı.

