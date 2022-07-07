Kavgaya karıştı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Girne’de mülke tecavüz, kasti hasar ve ciddi darp meselesinden tutuklanan Ali Kasımoğulları’nın üzerinde uyuşturucu bulundu



Girne’de bir kavgaya karışan Ali Kasımoğulları’nın üzerinde yapılan aramada Metamphetamine türü uyuşturucu bulundu.

Zanlı hakkında mülke tecavüz, kasti hasar, ciddi darp meselesinin yanı sıra uyuşturucu tasarrufu suçundan da soruşturma başlatıldı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Narkotik şubede görevli polis memuru mert Gültuna, 04.07.2022 tarihinde Girne’de meydana gelen mülke tecavüz, kasti hasar, ciddi darp meselesinden tutuklanan zanlının üzerinde polis tarafından yapılan aramada 0,5 gram ağırlığında Metamphetamine türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Gültuna, adli şubenin yanı sıra narkotik tarafından da zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.





