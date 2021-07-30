Mormenekşe TV yayına başladı

Mormenekşe yönetimi, Mormenekşe alt yapı koordinatörü Halil Erdoğuş'un girişimleriyle Mormenekşe TV'yi yayın hayatına koydu.
Mormenekşe alt yapı koordinatörü Halil Erdoğuş, Mormenekşe TV'nin yayın hayatına başlaması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Alt yapı koordinatöru olarak ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Mormenekşe TV'nin yayına girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın sesini ve yaptığı çalışmaları spor kamuoyu ile buluşturacağımız Mormenekşe TV ekranlarında olacak."
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