Miracle Değirmenlik’te ligden çekilme gündemde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu toplantısı devam ederken, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü camiası infial içerisinde toplantıdan çıkacak kararı bekliyor

Miracle Değirmenlik SK ile Larnaka Gençlerbirliği SK arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanan Aksa 1. Lig müsabakası sonrasında, şikayet üzerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu’na sevk edilen Miracle Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili karar bugün açıklanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu toplantısı devam ederken, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü camiası infial içerisinde toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün şampiyonluk yarışında 3 puan silme cezası alabileceğinin gündeme gelmesi camiada ciddi tepkiye neden olurken, kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ligden çekilme dahil her türlü eylemin gündemde olduğu öğrenildi.

