Miracle Değirmenlik - Gençler Birliği maçı karara bağlandı

Aksa 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Miracle Değirmenlik - L.Gençler Birliği karşılaşmasında Miracle Değirmenlik takımının talimatlara aykırı olarak kadrosunda iki yabancı bulundurduğu yönünde Gençler Birliği'nin Futbol Federasyonu'na yaptığı itiraz Disiplin Kurulu tarafından karara bağlandı. Disiplin Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Gençler Birliği'ni haklı bularak Miracle Değirmenlik'i 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Disiplin Kurulu Kararları şöyle:

19/03/2022 tarihinde16718 maç numarası ile Miracle Değirmenlik S.K. ile Larnaka Gençler Birliği S.K. arasında oynanan AKSA I. Lig müsabakasında, Larnaka Gençler Birliği S.K.’nın 21/03/2022 tarihinde 114194 lisans numaralı Batuhan Çınar ve 115380 lisans numaralı İlyas Yılmaz isimli futbolcuların, Müsabaka Talimatının 24 ( e) maddesine aykırı olarak maç varakasında yazılı oldukları gerekçesi ile Kurulumuza yapılan itiraz ve bu itiraza bağlı olarak yapılan 16/2021-2022 sevk, Kurulumuz tarafından incelenip değerlendirilmiştir.

İtiraz konusu edilen adı geçen 2 futbolcu ile ilgili yaptığımız incelemede, 115380 lisans numaralı İlyas Yılmaz’ın yabancı statüsünde olduğu ihtilafsız olup, bu konuda aksine herhangi bir şahadet veya savunma veya itiraz gelmediğinden 115380 lisans numaralı İlyas Yılmaz’ın yabancı statüde olduğu hususunda bulgu yaparız.

Larnaka Gençler Birliği S.K., 114190 lisans numaralı Batuhan Çınar’ın, 2021-2022 sezonu dışında, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında Miracle Değirmenlik S.K.’de, lisanslı olarak futbol oynadığı 2019-2020 sezonunda pandemi koşullarında ve ligin yarıda kesilmesinden dolayı, ilgili sezonda toplamda 5 maç oynasa da ve/veya 10 maç kriterinden muaf tutulsa da, 2017-2018 sezonunda sadece 1 maç müsabakada yer aldığı, 10 maç kriterini yerine getirmediği, keza 2018-2019 yılında vize yapmadığından yerli yabancı statüsü kazanamadığını iddia etmiştir.

KTFF kayıtları bu iddialar ile uyumlu olup, Miracle Değirmenlik S.K.’de bu iddialara herhangi bir savunma ya da beyan yapmadığından 114190 lisans numaralı Batuhan Çınar’ın, Yerli Yabancı Statüsü kazanmadığına ilişkin bulgu yaparız.

Keza Savunmaya gelen Miracle Değirmenlik S.K., 114190 lisans numaralı Batuhan Çınar’ın KKTC uyruklu olması nedeni ile, Yabancı Statüsünde kabul edilemeyeceğini iddia etmiş, itirazda bulunan Larnaka Gençler Birliği ise maç tarihinde 114190 lisans numaralı futbolcunun Yabancı Statüde olduğunu iddia etmiştir.

Savunma esnasında, tarafımıza Batuhan Çınar’a ait 1123262605 numaralı bir adet KKTC Kimlik kartı ibraz etmiş bir fotokopisi de tarafımıza verilmiştir.

KTFF’nin bilgi sisteminde, Batuhan Çınar’ın kimlik numarası, lisans çıkarılması esnasında 11117384174 olarak tescil edilmiştir.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer Tescil Talimatı 4 ( c) maddesi uyarınca, 15 yaşından büyük futbolculara KTFF tarafından açıklanan transfer dönemleri dışında herhangi bir lisans çıkarılması mümkün değildir. Statü değişikliğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından statü değişikliğinin de ayni madde altında değerlendirilmesi gerektiği hususunda kanaate varırız.

Bu durumda, Miracle Değirmenlik S.K., maç varakasına 2 yabancı statüde futbolcu yazdığı hususunda bulgu buluruz.

Müsabaka Talimatının 24’üncü maddesi hükmen mağlup sayılacak halleri düzenlemektedir.

KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatının 5 (b) maddesine göre, I.Lig için belirtilmiş olan azami yabancı futbolcu oynatma sayısı 1’dir. Bu durumda, sezon başında lisans çıkarılması esnasında her futbolcu lisansının hangi statüde olduğu kulüpler tarafından beyan usulü ile belirlenir ve her bir futbolcu için KTFF’nin resmi web sayfasında ilgili futbolcunun statüsü de, açıkça ilan edilir. Batuhan Çınar’ın, KTFF resmi web sayfasında belirtilen statüsü, TC yani yabancı futbolcu konumundadır. Bu konuda bulguda bulunduktan sonra, savunmaya gelen Miracle Değirmenlik S.K. yetkililerinin ilgili futbolcunun statüsünün aslında KKTC olduğu iddialarının önümüzdeki resmi evraklar ile örtüşmediği ve kamuya açık bir şekilde ilan edilen ilgili futbolcunun statüsüne ilişkin bugüne değin de herhangi bir düzeltme talebinde bulunulmadığı aşikardır. Bu noktada, savunmaya gelen ilgili kulüp yetkililerinin bu yöndeki beyan veya iddialarını yerinde bulmayız.

Netice itibarı ile, yukarıdaki bulgular ışığında, Miracle Değirmenlik S.K.’nin KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatının 5 (b) fıkrasını ihlal etmesi nedeni ile KTFF Müsabaka Talimatı 24 ( e ) uyarınca, Hükmen Yenik sayılmasına ve 25 (4) uyarınca 3-0 Hükmen mağlup sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.