Masterler Çetin Şah-Onur Kandili Anı maçında buluştu

Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından organize edilen merhumlar Çetin Şah-Onur Kandili anı maçı yapıldı. Mağusa futbol masterleri derneği tarafından ilk kez organize edilen merhumlar Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı GazimağusaDr Fazıl Küçük stadında faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yönettiği Mağusa Futbol Masterleri ile OthelloMasterleri arasında oynanan anı maçına yakışır şekilde her iki takımda dostca centilmence bir mücadele ortaya koydu.

Ödül Töreni

Mağusa futbol masterleri derneği tarafından organize edilen merhumlar Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı sonrasında Mağusa futbol masterleri Derneği başkanı Tanju Üngör yaptığı kısa konuşmada ülke futboluna önemli hizmetleri, emekleri ve katkıları olan iki değerli isim Çetin Şah, Onur Kandili anılarını yaşatma adına anı maçı yapılarak anıları yaşatılmaya çalıştıklarını belirterek, katılımcılara, ailelere ve destek olan katkı koyanlara teşekkür etti.

Ödül töreninde ise her iki takıma kupaları, Şah ailesi adına Salahi Şah, Şahan Şah, Kandili ailesin adına Nalan-Mehmet Kandili tarafından verildi.

