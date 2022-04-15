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Rüya Sakallı, şampiyonluk maçında düdük çalacak

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Rüya Sakallı, şampiyonluk maçında düdük çalacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Merkez Hakem Kurulu kadın hakemler konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Bugün AKSA A2 Birinci Lig’de ChinaBaazar Gençlik Gücü ile Görneç arasında oynanacak olan karşılaşmaya Merkez Hakem Kurulu kadın hakemlerimizden Rüya Sakallı’ya görev verdi.
Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan ve ChinaBaazar Gençlik Gücü A2 takımın şampiyonluğunu büyük ihtimalle ilan edeceği maçta görev alacak olan Rüya Sakallı ilk kez şampiyonun maçının hakemi olarak görev yaparak Kıbrıs Türk Futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor.


 
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