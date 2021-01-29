Malatya'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük, 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor, 44. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla 28 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, rakibini yakalama fırsatını teperken; 31 puana çıkan Fatih Karagümrük de 8. sıradaki yerini korudu.

İki ekip arasında, ligin ilk haftasında oynanan karşılaşma, 3-0'lık Fatih Karagümrük üstünlüğüyle tamamlanmıştı.



