Malatya'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi. Yeni Malatyaspor, 44. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla 28 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, rakibini yakalama fırsatını teperken; 31 puana çıkan Fatih Karagümrük de 8. sıradaki yerini korudu.
İki ekip arasında, ligin ilk haftasında oynanan karşılaşma, 3-0'lık Fatih Karagümrük üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.