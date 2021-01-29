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Galatasaray Yedlin için anlaşmaya vardı

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Galatasaray Yedlin için anlaşmaya vardı
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Galatasaray, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile anlaşmaya vardı
Sağ bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Newcastle United’ın ardından Birleşik Amerikalı futbolcu ile de anlaşma sağladı.
Taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yedlin için bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
 
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