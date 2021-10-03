Malatya'da kazanan Hatayspor

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Mücadele, 2-0'lık Atakaş Hatayspor üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 35'de El Kaabi ve 70'te Kamara'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Atakaş Hatayspor, maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.
6 puanlı Yeni Malatyaspor ile 17. sırada kaldı.
Rakibini son olarak 2014 yılında oynanan TFF 2. Lig mücadelesinde deviren konuk ekip, yedi yıl sonra Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
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