Malatya'da kazanan Hatayspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Mücadele, 2-0'lık Atakaş Hatayspor üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 35'de El Kaabi ve 70'te Kamara'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Atakaş Hatayspor, maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.

6 puanlı Yeni Malatyaspor ile 17. sırada kaldı.

Rakibini son olarak 2014 yılında oynanan TFF 2. Lig mücadelesinde deviren konuk ekip, yedi yıl sonra Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

