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Maidson United’ın menajeri Kıbrıslı Türk Hayrettin

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Maidson United’ın menajeri Kıbrıslı Türk Hayrettin
İngiltere yarı profesyonel lig ekiplerinden Maidson United takımını Kıbrıslı Türk menejer Hakan Ramiz Hayrettin çalıştırıyor.
Geçtiğimiz sezon başında K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke’yi çalıştırması gündeme gelen Hakan Ramiz Hayrettin yönetimindeki Maidson United, Ulusal Lig N – S’te 7. sırada yer alıyor. Hakan Ramiz Hayrettinli Maidson United, 10 maçta 16 puan topladı.
 
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