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Lapta canı için kazandı

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Lapta, play out hattında kendi için gerekli kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Yalova ise play off hattında, rakiplerinden geride kalmaya devam etti

Lapta canı için kazandı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:44

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. hafta maçları dün oynandı.

Lapta ile Yalova arasında Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan ve Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Hüseyin Saçar hakem üçlüsünün yönettiği maç çekişmeli geçti. Lapta, maçın başında Hüseyin Haşimoğlu ile bulduğu golle rakibini mağlup ederek, play out hattında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 

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