Kupa finali İzmir'de oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi”
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