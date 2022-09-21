Kral takımında kaldı

BTM 1. Ligin doğu bölgesi ekiplerinden German Gold Akova Vuda golcüsüyle anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Akova Vuda formasıyla BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta gol kralı olan Oğuzhan Duran bu sezon da kırmızı yeşilli formayı giyecek. Kulübüyle ilk iki görüşmesinde anlaşamayan Oğuzhan, son görüşmede anlaşma sağlanmasıyla takımında kalmış oldu.
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