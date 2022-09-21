Değişen kurallar spor yazarlarıyla paylaşıldı

Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa süre kala spor yazarları kural değişiklikleri ile ilgili düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliğinde her sezon öncesi düzenlenen seminer 19 Eylül Pazartesi günü dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Futboldaki son değişiklikler KTFF MHK Başkan Vekili Derviş Atakan tarafından üyelere aktarılırken Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başlanı Niyazi Nizam da seminerin gerçekleşmesine katkı koydu.

Seminerin tamamlanmasıyla KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, derneğin eğitim faaliyetlerine yapmış oldukları katkılardan dolayı Atakan’a teşekkür plaketi takdim etti.

