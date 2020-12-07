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Satranç Genel Şampiyonası başladı

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Genel Satranç Şampiyonası 1. Ayağı tamamlanırken, maçların canlı yayınlandığı ilk ayağı Hüseyin Can Ağdelen, Yamaç Samani, Mustafa Sakallı ve Hüseyin Serbülent kayıpsız tamamladılar

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Satranç Genel Şampiyonası başladı
KKTC Genel Satranç Şampiyonası 1. Ayağı 5 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde ana sponsor Türkiye İş Bankası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlandı. 
Açılış hamlesini KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in yaptığı 42 sporcunun yarıştığı turnuvada üç turluk Birinci Ayağı FM Hüseyin Can Ağdelen, FM Yamaç Samani, Mustafa Sakallı ve Hüseyin Serbülent kayıpsız tamamladılar. 
Turnuva öncesinde sporcu Cengiz Hasman’a Ulusal Usta Unvanı belgesi, Halil Tozakı’ya da 2020 Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülük ile gösterdiği başarıdan ötürü tebrik plaketi takdim edildi.
Eylül ayında düzenlenen 2020 Bireysel Federasyon Kupası’nda ilk kez akıllı tahta uygulamasıyla maçların canlı yayınlanması adımını atan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu bu uygulamanın yanında bu kez canlı yayınlanan maçları Ulusal Usta Cengiz Hasman, yönetim kurulu üyesi Ahmet Aslım’ın sunumuyla birlikte canlı yayında yorumladı. 
KKTC Genel Satranç Şampiyonası tüm heyecanıyla birlikte 12-13 Aralık 2020’de Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür vakfının katkılarıyla, Arif Hasan Tahsin anısına Mağusa, Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokali’nde gerçekleştirilecek.
 
 
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