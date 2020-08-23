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Çıldır’ın ekibi belli oldu

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Çıldır’ın ekibi belli oldu
Gökhan KUZU
Gönyeli’de bu akşam yapılacak olan genel kurulda tek başkan adayı olacak olan Mehmet Çıldır’ın yönetim kurulunda görev yapacak olan kişiler belirlendi.
Kulüp lokalinde bu akşam yapılacak genel kurulda üyelerin onayını isteyecek olan Mehmet Çıldır’ın ekibinde, Biray Deliceırmak, Mustafa Akyön, Musa Oytun, Hülya Akbil, Oğuz Kulan, Yılmaz Behlül, Serdar Kiracıoğlu, Yusuf Hacı, Tahsin Altıncıoğlu, Ali Tunçtaşlı, Bekir Damdelen, Ahmet Kocayiğit, Ömer Arabacıoğlu, İrfan Göçen yer alacaklar.
 
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