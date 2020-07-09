Kayserispor, uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren Çaykur Rizespor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle tarihi bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Karadeniz ekibi, 2-1 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalan rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Rizespor'a üç puanı getiren golleri 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+3. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 32. dakikada Diego Angelo ve 87. dakikada penaltıdan Artem Kravets'ten geldi. Kayserispor'da 75. dakikada Gustavo Campanharo gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor, puanını 32'ye yükseltirken, Kayserispor 31 puanda kaldı.