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Kaymaklı, Serkan Önet’e emanet

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Kaymaklı, Serkan Önet’e emanet
Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig’in başkent ekibi K.Kaymaklı yeni sezon için teknik direktörünü belirledi.
K.Kaymaklı yönetiminin bir süreden beridir görüştüğü başarılı genç teknik direktör Serkan Önet ile anlaşmaya vardı.
K.Kaymaklı Başkanı Akay Aşina ve yönetici Mustafa Dağaşaner ile bir araya gelen Serkan Önet 2022-23 sezonu için el sıkışarak anlaştı.
Önet, kısa süre içinde yardımcılarını belirleyerek yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayacak.
Önet, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Gönyeli’yi çalıştırmış ve başarılı bir sezon geçirmişti.
 
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