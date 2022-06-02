Finalissima 2022'de zafer Arjantin'in

Finalissima 2022 maçında Arjantin, İtalya'yı 3-0 mağlup etti. 29 yıl sonra yeniden oynanan maçta Arjantin'in gollerini, LautaroMartinez, Di Maria ve Dybala kaydetti. Tangocular'daLionelMessi de performansıyla göz doldurdu

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada LautaroMartinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti. Tangocular'daLionelMessi de performansıyla göz doldurdu.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

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Bu arada dev maçta İtalya'nın tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, milli takım kariyerini noktaladı.

