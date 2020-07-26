Kasımpaşa, şampiyonu eli boş gönderdi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi Kasımpaşa, maçtan 3-2 galip ayrılarak sezonu 3 puanla tamamladı.

Kasımpaşa'nın golleri 8. ve 27. dakikalarda Koita ve 62. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Şampiyon Medipol Başakşehir'in maçtaki tek golünü 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Visca kaydetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 5. yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı. İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puan ile sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sezon 12. galibiyetini alan Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve sezonu 10. sırada bitirdi.

Karşılaşma öncesi Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı.

Okan Buruk'un hamleleri mağlubiyeti engellemedi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında yedek ağırlıklı bir ilk 11'le maça başladı.

Turuncu-lacivertli takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması üzerine Buruk, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü.

İkinci yarının başında Demba Ba, Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Okan Buruk, 73. dakikada Alexandru Epureanu ve 74. dakikada da Enzo Crivelli'yi oyuna aldı. Buruk'un hamleleri farkı eritse de yenilgiye engel olamadı.

