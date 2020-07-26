Watford ve Bournemouth da Premier Lig’e veda etti

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçları sonrası Norwich City'nin ardından iki takım daha küme düştü.
Deplasmanda Arsenal'e 3-2 kaybeden Watford ile Everton'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bournemouth, Aston Villa'nın West Ham United ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Premier Lig'e veda eden takımlar oldu.
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