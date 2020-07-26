banner411
banner69
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
114 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
143 0
 
37 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
40 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
60 0
40 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
banner460

Watford ve Bournemouth da Premier Lig’e veda etti

banner27

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin ardından Watford ve Bournemouth da küme düştü

Watford ve Bournemouth da Premier Lig’e veda etti
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçları sonrası Norwich City'nin ardından iki takım daha küme düştü.
Deplasmanda Arsenal'e 3-2 kaybeden Watford ile Everton'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bournemouth, Aston Villa'nın West Ham United ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Premier Lig'e veda eden takımlar oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.