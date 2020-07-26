Watford ve Bournemouth da Premier Lig’e veda etti

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin ardından Watford ve Bournemouth da küme düştü

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçları sonrası Norwich City'nin ardından iki takım daha küme düştü.

Deplasmanda Arsenal'e 3-2 kaybeden Watford ile Everton'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Bournemouth, Aston Villa'nın West Ham United ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Premier Lig'e veda eden takımlar oldu.

