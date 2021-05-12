Kaplıca’da kazanan dostluk oldu

BTM 2. Lig kulüplerinin futbol alt yapılarına yatırımları devam ediyor. Bu kulüplerden olan Yarköy Pamukkale Spor Kulübü ile Karadeniz 61 Spor Kulübü alt yapı takımları geçtiğimiz hafta dostluk maçı oynadılar.

Kaplıca halı sahasında oynanan maç büyük çekişme içerisinde ancak centilmence geçerken, kazanan dostluk oldu. Her 2 takımın yıldız adayı futbolcuları da pandemi süreci yasakları sonrasında futbola kavuşmanın hırsıyla başarılı bir futbol oynadılar.

