Kaplıca Emre Genç Stadı, yine ışıldıyor

Yeni sezonda BTM 1.Lig'de mücadele edecek olan Kaplıca Karadeniz 61'de lig öncesi son hazırlıklar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ev sahibi maçlarını oynadığı Kaplıca Emre Genç Stadı'nı hayata geçiren ve tüm futbol camiası tarafından beğenilen saha zeminin istikrarı dikkat çekiyor. Bordo mavili yönetim, lig öncesi ev sahibi maçlarını oynayacağı Emre Genç Stadı'nın zeminini hazır hale getirdi.



