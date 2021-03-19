Kadınlar Dünya Futbol Kupasına korona engeli

Romanya’nın Székely Land (Sekelistan) bölgesinde ilk kez düzenlenecek olan CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası, yüksek COVID-19 risklerinden dolayı ertelendi

Necati KÜLAHLILAR

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) ilk kez düzenleyeceği CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası'nı erteledi.

CONIFA’dan CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası'nın ertelenmesi ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Bu Yaz 23-30 Haziran tarihleri arasında Romanya’nın Székely Land (Sekelistan) bölgesinde ilk kez düzenlemeyi planladığımız CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası'nı, yüksek COVID-19 risklerinden dolayı iptal ettik.”

CONIFA Başkan Yardımcısı Krist óf Wenczel, ise CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası'nın ertelenmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

′′Ne yazık ki Kadınlar Dünya Futbol Kupası iptal edildi. Bu elbette acı verici bir karardır ama Székely Land (Sekelistan), 2022 Yaz’ında turnuvayı gerçekleştirmek ve daha da büyük yapmak istediklerini bizlere iletti.

Kadınlar Dünya Futbol Kupasına katılmak isteyen tüm ekiplere teşekkür ediyor ve gelecek yıl hepinizi tekrar ağırlamak istiyoruz”

