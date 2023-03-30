Josef de Souza resmen Beijing Guoan'da

Çin Ligi ekiplerinden BeijingGuoan, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.
Yeşil sarılı ekip, Brezilyalı oyuncu ile sözleşme imzaladı ve "hoş geldin" mesajı ile transferi duyurdu.
JOSEF DE SOUZA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.
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