Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı.

Bordo mavili ekip tecrübeli stoperin transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibi, daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti.

Bu sezon Trabzonspor forması ile 31 maça çıkan Hugo, 3 kez fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki savunmacı Karadeniz ekibi ile 2 Türkiye Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



