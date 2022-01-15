İsmail Kartal'lı Fenerbahçe beraberlikle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile çıktığı ilk maçta galibiyete uzanamadı

Antalya Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Jose Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 81'de Doğukan Sinik'in golüne engel olamadı ve İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta bir puana razı oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 33'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 23'e yükseltti.

Antalyaspor sahaya; Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe ise; Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Fenerbahçe, 72. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Fraport TAV Antalyaspor, bu gole 81. dakikada yanıt verdi: 1-1.

Maçın 84. dakikasında Fenerbahçe kalecisi Berke Özer sakatlanarak oyuna devam edemedi. Berke, yerini 18 yaşındaki 3. kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Ertuğrul Çetin, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.