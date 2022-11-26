İskele’de gülen Gençler Birliği

İskele Cumhuriyet Stadı'nda oynanan Pera Gençler Birliği-Girne Halk Evi mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Gençler Birliği oldu

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Murat İzci, Mehmet Volkan Çelik

Pera L. Gençler Birliği: Ali, Emir, Olgun, Kadir, Yekta, Mehmetali, Selkan, Ertan, Abdülaziz, Barın, Bülent(Sertan)

Girne Halk Evi: Sedat, Ali, Mehmet Korkmaz, Mahmut, Arda, Ayden, Ahmet Coşkun, Yaşar, Mehmet Erfinike, Tahir(Cenkay), Tunahan

Goller: Dk 11 Abdülaziz, Dk. 38 Bülent, Dk. 90+2 Mehmetali(P. Gençler Birliği), Dk. 16 Ahmet Coşkun(GHE)

K.Kart: Dk. 78 Abdülaziz(P. Gençler Birliği)



Aksa 1. Ligin 10. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Pera Gençler Birliği ile Girne Halk Evi’nin İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki mücadelesinin galibi 3 -1’lik skorla ev sahibi Pera Gençler Birliği oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ekip ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Dk. 11 Gençler Birliği atağında soldan yekta’nın ortasında Girne Halk Evi ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülaziz kafayla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk. 16 Girne Halk Evi atağında Mehmet Erfinike’nin pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Ahmet Coşkun topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Dk.38 Pera G.Birliği'nin hızlı gelişen atağında orta alanda topla buluşan Ertan sol kanatta Barın'a pasını verdi. Barın karşısındaki rakibi çalımlayarak Girne H. Evi ceza sahası içinde bulunan Bülent'i topla buluşturdu. Bülent'te topu ağlarla buluşturdu.

Dk.62 Girne Halk Evi atağında Cenkay'ın şutunda top üst direkten auta gitti.

Dk. 65 Yine GHE atağında Pera Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Erfinike boş pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 75 Ani gelişen Pera Gençler Birliği atağında Ertan'ın pasıyla GHE ceza sahası içinde topla buluşan Barın boş pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.78 Pera Gençler Birliği futbolcusu Abdüllaziz Köse çift sarı kart sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.90+2 Pera Gençler Birliği kontra atağında orta alandan uzun atılan topla GHE defansının arkasında topla buluşan Mehmetali Aylanç kaleciyi de çalımlayıp golünü atarak skoru belirledi. 3-1



