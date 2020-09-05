banner480
banner69
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
648 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
 
23 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
11 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
24 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
104 0
banner460

İskele savunmasına Kaplan takviyesi

banner476

İskele savunmasına Kaplan takviyesi
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği transferlerine devam ediyor.
Gençler Birliği başkanı Rıfat Berkel deneyimli defans futbolcusu Salih Kaplan ile de el sıkıştı.
Bonservisli olarak transfer edilen Salih Kaplan geçtiğimiz sezon Dörtyol forması giymişti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.