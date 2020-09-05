İskele savunmasına Kaplan takviyesi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği transferlerine devam ediyor.
Gençler Birliği başkanı Rıfat Berkel deneyimli defans futbolcusu Salih Kaplan ile de el sıkıştı.
Bonservisli olarak transfer edilen Salih Kaplan geçtiğimiz sezon Dörtyol forması giymişti.
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