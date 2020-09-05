Saray'a 11 aday talip

11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için 11 aday başvuruda bulundu. En genç aday 37 yaşındaki Alpan Uz, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Mustafa Akıncı

KKTC’de 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği 11 Ekim Pazar günkü seçimi için 11 aday başvuruda bulundu. Adaylık başvurusu yapanların tümü de erkek. En genç aday 1983 doğumlu yani 37 yaşındaki Alpan Uz, en yaşlı aday ise 1947 doğumlu, 73 yaşındaki Mustafa Akıncı. Adaylardan üçü hukukçu, ikisi de tıp doktoru.

Kıbrıs Türk halkı, 11 Ekim 2020 Pazar günü 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı’nı seçmek üzere sandığa gidecek. KTFD döneminde 2 kez devlet başkanı seçen Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin ilanından sonraki 8. Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor.

YSK’nın açıkladığı seçim takvimi uyarınca, adaylar başvurularını dün mesai saatleri içinde yaptı. YSK bugün 11 adayı geçici olarak; adaylarla ilgili yasal araştırmasını tamamlamasının ardından kesinleşen adayları ise 14 Eylül’de ilan edecek.

TAK muhabirinin adayların özgeçmişlerinden derlediği bilgilere göre, bağımsız aday Mustafa Akıncı mimarlık; CTP adayı Tufan Erhürman hukuk; UBP adayı Ersin Tatar iktisat; bağımsız aday Kudret Özersay uluslararası ilişkiler, bağımsız aday Alpan Uz hukuk; YDP adayı Erhan Arıklı ilahiyat fakültesi ve işletme; MDP adayı Fuat Çiner tıp fakültesi, bağımsız aday Mustafa Ulaş Türk Dili ve Edebiyatı ve hukuk; bağımsız aday Arif Salih Kırdağ sosyal bilimler fakültesi ve turizm; bağımsız aday Serdar Denktaş matbaacılık ve ekonomi ve bağımsız aday Ahmet Boran ise tıp fakültesi eğitimi gördü.

Mustafa Akıncı, Kudret Özersay, Mustafa Ulaş ve Arif Salih Kırdağ, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olurken, geri kalan adaylar ilk kez Cumhurbaşkanlığı’na talip oluyor.

Adaylardan 7’si bağımsız aday olarak başvuru yaparken, 4 aday partilerinden aday gösterildi.

YSK’ya başvuru sırasına göre adayların özgeçmişleri şöyle:

MUSTAFA AKINCI

28 Aralık 1947 yılında Leymosun’da (Limasol) doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunudur.

1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis’e seçilerek görev yaptı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilk seçilmiş başkanı olup, 14 yıl boyunca kesintisiz bu görevi yürüttü.

LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin iş birliği içinde hayata geçmesini sağladı. Bu çerçevede Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında 'Dünya Habitat Ödülü'ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. 2003 yılında da Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalardan ötürü 'Europa Nostra Onur Ödülü (Medal of Honour)'ne layık görüldü.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yaptı.

Kıbrıs konusu ve KKTC ekonomisi hakkında yurt dışı ve yurt içinde pek çok konferans ve seminere konuşmacı olarak katılmış, sunumlar yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1993 - 2009 yılları arasında da milletvekilliği görevini sürdürmüştür. 1999-2001 döneminde ise Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi’nin (BDH) kurucularından olup, liderliğini üstlenmiştir. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale üniversiteleri gibi dünyaca tanınmış akademik platformlar ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna ilişkin konferanslar verip panellere konuşmacı olarak katıldı.

Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan Akıncı'nın 'Belediye Başkanlığı'nda 14 Yıl' isimli kitabı bulunuyor.

2015 Nisan ayında yapılan seçimlerde KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli olan Akıncı, üç çocuk ve iki torun sahibi.

TUFAN ERHÜRMAN

1970’te Lefkoşa’da doğdu. 1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. 1999 ve 2004 yıllarında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006- 2008 yılları arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı.

2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015 – 2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi. 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4’lü Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev yaptı.

Halen CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili olan yayımlanmış 22 kitabı bulunan Erhürman, çok iyi düzeyde İngilizce biliyor.

ERSİN TATAR

1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise eğitimini İngiltere'de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse'da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra “Chartered Accountant” ünvanını aldı.

1986-1991 yılları arasında İngiltere'de Polly Peck firmasında Finansman Müdürü olarak, 1991-92 yılları arasında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş'de Finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar, 1996 yılında KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı.

İstanbul'da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanlığını yaptı.

19 Nisan 2009’da Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu göreve devam ederek, 13 Haziran 2013 tarihine kadar dört yıl süre ile bu görevi yürüttü.

28 Temmuz 2013’teki seçimde yeniden Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Meclis’te sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

7 Ocak 2018’de Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Tatar, 22 Mayıs 2019’da kurulan ve Meclis’ten 1 Haziran 2019’da güvenoyu alan UBP-HP Koolisyon Hükümetinde Başbakan olarak görevini sürdürüyor.

KUDRET ÖZERSAY

1973’te Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde doğdu. Alaminyolu inşaat ustası Hüseyin Usta ile terzi Sadiye Hanım'ın oğludur.

1974’te babasının şehit olması ertesinde annesi ve kardeşleriyle birlikte Lefkoşa'nın kuzeyine göç etti. Çocukluğunun büyük bölümü Değirmenlik köyünde geçti. Lefkoşa’daki ilk, orta ve lise öğrenimi sırasında dülger ve fotoğrafçı çıraklığı yaptı, Kooperatif Süt Fabrikası’nda işçi olarak çalıştı.

1991’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (A.Ü.S.B.F) Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı ve 1995’te mezun oldu.

1998’da A. Ü. S. B. F. Uluslararası İlişkiler bölümünde “Türk Boğazlarından Geçiş Hakkı” konusunda yüksek lisansını tamamladı.

2002’da aynı bölümünde “1959-1960 Kıbrıs Antlaşmaları” konusunda doktorasını tamamladı. Bu yıllar içerisinde bölümde asistan (araştırma görevlisi) olarak çalıştı. Aynı yıl, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın uluslararası hukuk danışmanı göreviyle müzakere heyetinde yer aldı.

2003’te Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı; Uluslararası Hukuk, Müzakere ve Arabuluculuk, Dünya Politikası gibi dersler verdi.

2002-2004 yılları arasında Annan Planı müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının müzakere heyetinde yer aldı ve Uluslararası Hukuk Uzmanı sıfatıyla İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılan müzakerelere katıldı.

2005’te Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyeti üyesi oldu.

2005 yılında Aliye Ummanel (şair, oyun yazarı, yönetmen) ile evlendi.

2008’de kazandığı bursla İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bir dönem görev yaptı.

2010-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun “Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi” oldu.

2014’ye yeniden başlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının “Müzakerecisi” olarak atandı.

2015’te Profesör unvaını kazandı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak katıldı ve ilk turda %21.25 oy aldı.

2016’da Halkın Partisi’nin kuruluşuna öncülük etti ve partinin kurucu genel başkanı oldu.

2018’deki Erken genel seçimler sonucunda Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili seçildi. Seçimin ardından oluşturulan CTP-HP-DP-TDP ve UBP-HP koalisyon hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2018-2020 yıllarında Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray Yetkilileriyle, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcıları ve çok sayıda ülkenin büyükelçileriyle diplomatik görüşmeler yaptı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İİT gibi uluslararası örgütlerin Bangladeş, Kırgızistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, S. Arabistan ve Amerika’da düzenlenen toplantılarında Kıbrıs Türk halkını temsil etti. Washington, Londra, Cenevre ve Cambridge’de çok sayıda düşünce kuruluşunda konferanslar vererek Kıbrıs Türk halkının görünürlüğünü artırmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar üzerindeki haklarını savunmak için Uluslararası doğal gaz ve petrol şirketleriyle görüşmeler yaptı.

2020’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışacağını ilan etti ve Halkın Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa etti.

Kudret Özersay 12 yıllık müzakere görevi sırasında üç farklı KKTC Cumhurbaşkanı, dört farklı Kıbrıs Rum lideri ve iki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile aynı müzakere masasında bulundu. Görevi sırasında Londra, Atina, Moskova, New York, Washington, Brüksel, Paris ve Berlin gibi dünya merkezlerinde KKTC Cumhurbaşkanlığı adına diplomatik faaliyetlerde bulundu ve Kıbrıs Türk Halkını uluslararası alanda temsil etti. Dış politika, diplomasi, deniz hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında eğitim görmüş ve bu konularda kitap ve makaleler yazmış tecrübeli bir diplomat ve müzakerecidir.

ALPAN UZ

18 Mart 1983’te Lefkoşa Köşklüçiftlik’te dünyaya geldi.

İlköğrenimini Girne 23 Nisan İlkokulu ve Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda görmüştür, orta, lise ve üniversite eğitimlerini ise İngiltere’de tamamladı.

Ekonomi, finans ve uluslararası yatırım ve işletmecilik alanlarındaki uzmanlığı yanı sıra hukuk fakültesi mezunu olup, halen İngiltere’de ve KKTC’de avukatlık yapıyor. Inns of Court-Lincoln’s Inn üyesidir.

Alpan Uz halen KKTC, İngiltere ve dünyanın değişik ülkelerinde hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapıyor.

Bekar olan Uz’un ana dili Türkçe ve İngilizce.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı ve yakınlığı olmadığını, herhangi bir gruba, örgüte veya taraflı bir düşünceye ait olmadığını belirten Alpan Uz, bağının ve bağlılığının sadece ülkesine, milletine ve onların hakkına ve hukukuna olduğunu belirtti.

ERHAN ARIKLI

1962’de Kars-Ardahan’da doğdu. İlköğrenimini Kars’ta yapan Arıklı 1975 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göçtü ve Ortaöğrenimini Kıbrıs’ta yaptı.

1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitiren Arıklı, burada “Kıbrıs Türkünün Dini Yapısı” konulu Yüksek Lisans Tezini hazırladı.

Bir müddet aile şirketinde yöneticilik yapan Arıklı 1997 yılında Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümünde “KKTC’de küçük ölçekli işyerlerinin İşletmeleri” tezi ile ikinci Yüksek Lisansını tamamladı.

Arıklı, 1999 yılında Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesinde, “Osmanlı Döneminde Azerbaycan’ın iktisadi Yapısı” konulu 3.yüksek lisans çalışmasını yaparak, İlahiyat, işletme ve iktisat dallarında 3 ayrı yüksek lisansın sahibi olmuş ve değişik sahalarda ihtisas yapan bir ilim adamı özelliği kazandı.

Arıklı, 2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde “17.yy’da Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan” konulu doktora çalışmasını tamamladı.

Bu çalışma, Azerbaycan tarihinin karanlık bir dönemini aydınlatması açısından oldukça önemli bulundu ve Azerbaycan İlimler Akademisi tarafından “17.yy Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan ve Erdebil” ismi ile kitaplaştırılmış daha sonra da Farsçaya tercüme edildi.

Arıklı’nın bir diğer araştırma sahası Kafkasya üzerinedir. Arıklı, Kafkas Halkları üzerine yaptığı çalışmaları “Kafkas” isimli kitabı ile somutlaştırdı.

Arıklı, 2005 KKTC Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş’ın özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirildi ve KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini organize etti.

Daha sonra çalışmalarını Orta Asya ya kaydıran Arıklı, Serdar Denktaş tarafından KKTC’nin Orta Asya Temsilciliği görevine atandı.

Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam eden Arıklı, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitap daha yayınlamıştır.

Arıklının Temsilcilik yaptığı süre içerisinde Kırgızistan’da yaptığı çalışmalar neticesinde Kırgızistan, KKTC’nin Türkiye’den sonra en iyi ilişkileri sahip olduğu ülke haline geldi.

Kırgızistan’daki resmi görevinin bitimini müteakip Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesinde Profesör kadrosuna atanan Arıklı, burada Türkoloji Bölümünü kurmuş ve Teoloji Fakültesinde de dersler verdi.

1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapan Arıklı, 34 Türk Devlet ve Topluluğunda 100’ün üstünde konferans verdi.

Arıklı, Türk Tarihi ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalarından dolayı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edildi.

KKTC de ve Türkiye’de çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapan Arıklı 2014 yılında Yeni Doğuş Hareketini kurarak daha sonra kurulacak olan partiye zemin hazırladı. Arıklı, 7 Ekim 2016 tarihinde kurulan Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) Genel Başkanıdır ve Gazimağusa Milletvekillidir.

Tarih ve kültür ağırlıklı yayınlanmış 6 kitabı bulunan Arıklı evli ve 3 çocuk babasıdır.

FUAT TÜRKÖZ ÇİNER

Şehit Fuat Türköz’ün torunu rahmetli Semih Türköz’ün oğlu olarak 1977 yılında Lefkoşa’da doğdu.

Lise eğitimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Çiner, 1993 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından 2000 yılında Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde ihtisasa başladı ve 2005 yılında Radyasyon Onkolojisi Dalında uzmanlığı tamamlayıp adaya döndü.

Vatani görevini Lojistik Destek Komutanlığı’na bağlı Sağlık Merkez Komutanlığında Tabip Asteğmen olarak tamamladı.

2007 – 2010 yılları arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde görev yaptı.

2010 – 2015 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

2016 yılından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi bölüm sorumlusu olarak görev yapıyor.

YDÜ, LAÜ ve DAÜ Radyoterapi Teknikerliği Bölümlerinde ders verdi ve halen ders vermeye devam ediyor.

2018 yılından beri Kanserle Savaşım Derneği’nin Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.

Lisanslı tüplü dalış eğitmeni olan Dr. Fuat Türköz Çiner, 2009’da kurduğu Kuzey Kıbrıs Sualtı Topluluğu ve Derneği’nin başkanlığını da sürdürüyor.

15 yılı aşkındır yapılan çalışmalara başkanlık eden Çiner, Kıbrıs adasının ilk ve tek sualtı araştırma ekibini de kurdu ve sualtında tüplü dalış ve görüntüleme eşliğinde adanın sualtı tarihi ve kültürel batıklarının envanterini oluşturdu.

Kıbrıs davasından asla ödün vermeden, her platformda ve yurt dışında her zaman Kıbrıs Türk toplumunun haklarını savunan Çiner, kendini vatansever bir Kıbrıs Türkü olarak tanımlıyor.

12 yaşında biri kız, biri erkek ikiz çocuk babası olan Dr. Fuat Çiner, İngilizce biliyor.

MUSTAFA ULAŞ

1960 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinin Çeralan köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu orada bitirdikten sonra 1975’te Kıbrıs'ta Alayköy’e yerleşti. Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde okuduktan sonra Selçuk Üniversite'si Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak Kıbrıs’a döndü.

Tekrar üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Kıbrıs birincisi olarak kazandı. Bir yandan çeşitli okullarda öğretmenlik yaparken diğer yandan da Hukuk Fakültesi'ni tamamladı.

Çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ve 3 yıl da Devlet Tiyatroları Müdürlüğü yaptı.

Halkın Adalet Konseyi adlı sivil toplum örgütünde başkanlık görevinde bulundu.



ARİF SALİH KIRDAĞ

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 1950 yılında çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir ailenin çocuğu olarak Minareliköy’de doğdu. Minareliköy İlkokulu’nun ardından Lefkoşa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 14 yaşında Mücahitliğe başladı. 6 yıl 3 ay çeşitli birliklerde görevler üstlendi. Üniversite tahsili için Mücahitlikten terhis oldu ve Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde eğitim görerek mezun oldu. Ardından Antalya Turizm Eğitim Okulu’nu da bitirdi. 1990'da “Birlik ve Egemenlik Partisi”ni kurdu ve 9 yıl süreyle başkanlığını yürüttü, daha sonra “Özgürlük ve Adalet Partisi”nin başkanlığını yaptı.

Kırdağ, KKTC’de yapılan çeşitli seçimlerde aday oldu.

SERDAR DENKTAŞ

1959 yılında Lefkoşa’da doğdu. İngiltere’de London College of Printing’de matbaacılık eğitimini bitirdikten sonra University of Cardiff’te ekonomi eğitimi gördü. 1990 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 1990-1992 arasında İçişleri Köyişleri ve Çevre Bakanlığı yaptı. 1992’de İçişleri Bakanlığından istifa ederek daha sonra Dokuzlar Hareketi’ne dönüşen parti içi muhalefetin başını çekti ve arkadaşları ile birlikte partiden ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’nin kuruluşunda yer aldı. 1993 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’den Lefkoşa Milletvekili seçildi ve 1994-1995 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulundu. 1996’da DP Genel Başkanlığı’na seçildi. 16 Ağustos 1996’da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2000’de DP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti ve 2001-2003 yılları arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüttü. 2002 Aralık ayından itibaren yeniden Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde DP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler -Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde DP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 28 Nisan 2005 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler – Demokrat Parti Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’den ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 29 Mayıs 2015 tarihinde Bakanlık görevinden istifa etti.

16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde DP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. 8 Mayıs 2019 tarihinde bu görevinden istifa etti.

9 Eylül 2019’da ise DP Genel Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Halen Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili olan, İngilizce ve Almanca bilen Serdar Denktaş evli ve üç çocuk babasıdır.

AHMET BORAN

1967’de Gazimağusa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yurt içi ve dışında çeşitli poliklinik, hastane ve sağlık merkezlerinde muhtelif zamanlarda görev aldı.

Tıp doktorluğu yanında, ilim, kültür ve sanat çalışmaları yapan Boran, müzikle, şiirle, el sanatları, hat sanatı ve tiyatroyla da ilgileniyor, beste ve güfteleri bulunuyor. Yayına hazır 1800 civarında şiiri bulunan Ahmet Boran, kozmoloji, kozmogoni, astronomi, fizik ve matematik alanında kitaplar hazırladı.

Boran, kozmoloji, AIDS, DNA, embriyoloji, madde bağımlılığı ve zararları konularında 1995’ten beri konferanslar verdi.