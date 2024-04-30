İlkokulların şampiyonu Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul Sporları tarafından düzenlenen İlkokullararası Futbol Birinciliği’nde şampiyon belli oldu.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan İlkokullar arası Futbol Birinciliği finalinde, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu’nu konuk etti. Tribünlerin dolduğu ve coşkulu anların yaşandığı final 1 – 1 berabere tamamlandı. Penaltı vuruşlarında rakibini 4 – 3 mağlup eden Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu şampiyon oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.