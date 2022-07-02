İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta günün sonuçları

İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta programı:
1.GRUP
Gayretköy-Akçay: 2 – 2
Zümrütköy-Gaziveren: 1 – 5
2.GRUP
Kalkanlı-Çamlıbel: 0 – 1
Yeşiltepe Ilgaz-Akdeniz: 8 – 1
3.GRUP
Pınarbaşı-Ağırdağ Boğaz:1 – 1
Alayköy-Bahçeli : 1 – 2
4.GRUP
Aslanköy-Kırıkkale : 0 – 2
5.GRUP
Korkuteli-Pile: 1 – 3
Yenişehir-Tuzla: 1 – 5
6.GRUP
SFC Boğaziçi-Tatlısu Seracılar 1 – 0
Alaniçi-AutoriteCivisil: 1 – 3
7.GRUP
Ergazi-Yarköy: 7 – 1
Kaplıca Karadeniz 61-Dipkarpaz: 4 – 1
3 TEMMUZ 2022, PAZAR
1.GRUP
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Yedidalga Aksu ()İsmail Ercan
2.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Yeşil HarnıpKozanköy (Halil Atlar)
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Serhatköy (Serdar Gürpınar)
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Yeniceköy (Serkan Özdenkçi)
5.GRUP
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Güvercinlik (Cenk Aras Özfuttu)
6.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Mutluyaka (Şakir Azizoğlu)
7.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Bafra (Mehmet Volkan Çelik)
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