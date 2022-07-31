İktisatbank BTM 2. Lig 10. Hafta sonuçları

1.GRUP
Yeşilyurt-Gayretköy: 2 – 2
Yedidalga Aksu-Zümrütköy 4 – 0
Gaziveren-Akçay: 3 - 1
2.GRUP
Çamlıbel-Akdeniz: 4 – 9
Yeşil Ha.Kozanköy-Kalkanlı 4 – 3
Mevlevi-Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 0
3.GRUP
Serhatköy-Alayköy: 2 – 7
Bahçeli-Ağırdağ Boğaz: 1 – 3
Şirinevler-Pınarbaşı: 0 – 1
4.GRUP
Gaziköy-Pergama: 3 – 1
Kırıkkale-Yeniceköy 2 – 2
5.GRUP
Pile-Tuzla: 3 – 1
Güvercinlik-Korkuteli 1 – 2
Çayönü-Yenişehir 4 – 1
6.GRUP
Ötüken-Alaniçi 5 – 1
Mutluyaka-SFC Boğaziçi 1 – 3
Tatlısu Seracılar-Autorite Civisil 5 – 4
7.GRUP
Ardahan-Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 8
Yarköy-Dipkarpaz: 0 – 3
Bafra-Ergazi: 1 – 4