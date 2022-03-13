Gençlik Gücü, Hasan’la güldü

Zirve yarışında olan Gençlik Gücü konuk ettiği play-out hattından uzaklaşmak isteyen B.Bağcıl’ı Hasan Akkuyu’nun iki golüyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü

Lefkoşa Atatürk StadıSerhan Şimşek, Rüya Sakallı, Cem ÖksüzoğullarıSeyit, Aşkın (50.Dk Buğra), Orhan, Ümitcan, Raif, Özgür (86.Dk Muhammet), Hasan Akkuyu, Sezgin (77.Dk Özcan), Hasan Kanlı, Çağdaş, TayfunCafer, Mehmet Çayan (88.Dk Kemal Varan), Gökhan (82.Dk Mahmut), Bayram, Kemal, İlksen (62.Dk Sabri), Justice (82.Dk Bayram Dağgül), Serkan, Orhan, Azad, Doğukan19 ve 82.Dk Hasan Akkuyu (C.B. Genlik Gücü)- 65.Dk Sabri (B.Bağcıl)Birinci Lig’in 22. Haftasında farklı hedeflerdeki ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçı ChinaBazaar Gençlik Gücü, Hasan Akkuyu’nun golleriyle kazandı.Soğuk bir havada oynanan maça hızlı başlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü 19. Dakikada yıldızı Hasan Akkuyu ile 1 – 0 öne geçip, devreyi de bu skorla önde tamamladı.Bostancı Bağcıl ikinci devrede oyuna tecrübeli yıldızı Sabri’yi oyuna alırken, Sabri 65’te skora denge getirdi. 1 – 1Maçın son bölümünde baskıyı artıran ChinaBazaar Gençlik Gücü, 82’de yeniden Hasan Akkuyu ile öne geçip maçı da 2 – 1 kazandı.ChinaBazaar Gençlik Gücü, Bostancı Bağcıl galibiyetiyle kötü gidişi sonlandırırken, direk çıkma şansı sürdürdü. Bostancı Bağcıl ise deplasmanda kaybederek playout hattının son basamağında kaldı.