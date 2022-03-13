Gençlik Gücü, Hasan’la güldü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Rüya Sakallı, Cem Öksüzoğulları
C.Bazaar Gençlik Gücü: Seyit, Aşkın (50.Dk Buğra), Orhan, Ümitcan, Raif, Özgür (86.Dk Muhammet), Hasan Akkuyu, Sezgin (77.Dk Özcan), Hasan Kanlı, Çağdaş, Tayfun
Bostancı Bağcıl: Cafer, Mehmet Çayan (88.Dk Kemal Varan), Gökhan (82.Dk Mahmut), Bayram, Kemal, İlksen (62.Dk Sabri), Justice (82.Dk Bayram Dağgül), Serkan, Orhan, Azad, Doğukan
Goller:19 ve 82.Dk Hasan Akkuyu (C.B. Genlik Gücü)- 65.Dk Sabri (B.Bağcıl)
Birinci Lig’in 22. Haftasında farklı hedeflerdeki ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçı ChinaBazaar Gençlik Gücü, Hasan Akkuyu’nun golleriyle kazandı.
Soğuk bir havada oynanan maça hızlı başlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü 19. Dakikada yıldızı Hasan Akkuyu ile 1 – 0 öne geçip, devreyi de bu skorla önde tamamladı.
Bostancı Bağcıl ikinci devrede oyuna tecrübeli yıldızı Sabri’yi oyuna alırken, Sabri 65’te skora denge getirdi. 1 – 1
Maçın son bölümünde baskıyı artıran ChinaBazaar Gençlik Gücü, 82’de yeniden Hasan Akkuyu ile öne geçip maçı da 2 – 1 kazandı.
ChinaBazaar Gençlik Gücü, Bostancı Bağcıl galibiyetiyle kötü gidişi sonlandırırken, direk çıkma şansı sürdürdü. Bostancı Bağcıl ise deplasmanda kaybederek playout hattının son basamağında kaldı.
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