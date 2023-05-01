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Gargacık masal kitabının tanıtımı yapıldı

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Gargacık masal kitabının tanıtımı yapıldı
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Akile Ruh’un kaleme aldığı Gargacık masal kitabının tanıtımı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
 
Verilen bilgiye göre, etkinliğe anneler, babalar çocuklarıyla, neneler ve  dedeler de torunlarıyla katılım gösterdi. 
Kitabın yazarı Akile Ruh açılış konuşmasında, ikinci masal kitabı için neden Gargacık halk masalını seçtiğimi anlattı.  Kitabın resimlemelerini yapan Çise Paralı'yı tanıtıp teşekkürlerini sunduktan sonra Tuncer Hüseyin Bağışkan ve Prof. Dr. Ahmet Güneyli'yi sahneye davet etti. 
 
Bağışkan ve Güneyli, kitapla ilgili değerlendirmelerinde, bu çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yazarı kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Sonrasında çocuklar da sahneye alındı ve Ruh, Gargacık masalını onlara şarkılar ve tekerlemelerle süsleyerek anlattı.Hemen sonrasında fuayede, kitaplar misafirler için imzalanarak etkinlik son buldu.
Etiketler; #Akile Ruh #Gargacık
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