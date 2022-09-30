Mesut Özil ameliyat olacak

MedipolBaşakşehir forması giyen Mesut Özil, ameliyat olacağını açıkladı

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim.'' ifadelerine yer verdi.

