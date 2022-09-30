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Mesut Özil ameliyat olacak

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MedipolBaşakşehir forması giyen Mesut Özil, ameliyat olacağını açıkladı

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Mesut Özil ameliyat olacak
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim.'' ifadelerine yer verdi.
 
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