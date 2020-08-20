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Herkes muradına erdi

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Herkes muradına erdi

K-Pet Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Çanakkale arasında Uvanç transferi için devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti. İki kulüp arasındaki dostane ilişkiler Uvanç Recaioğlu'nun Çanakkale'den, Mağusa Türk Gücü'ne bonservisli olarak transfer olmasını sağladı.

Mağusa Türk Gücü böylelikle son sezonlarda kadrosuna katmak istediği genç yıldızı transfer ederken, Uvanç ise şampiyon kulübe transfer olmanın mutluluğunu yaşadı. Çanakkale kulübü ise Uvanç'ın bonservisi karşılığında maddi kazanç elde etti.

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