Yasin de Kaplanlarla devam

Merit Alsancak Yeşilova'da başkan Redif Nurel ve yöneticiler, iç transfer görüşmelerine başladılar.

Redif Nurel, takımın etkili hücumcusu Yasin Doğan ile de el sıkıştı. Yasin, kendisini 3 yıl daha Merit Alsancak Yeşilova'ya bağlayan imzayı bugün attı.