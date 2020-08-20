banner411
banner69
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
8 0
Vertigo nedir? Belirti ve tedavileri nelerdir?
Vertigo nedir? Belirti ve tedavileri nelerdir?
72 0
 
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
35 0
Salih ile Esin, 'devam' dedi
Salih ile Esin, 'devam' dedi
259 0
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
26 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
38 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
33 0
banner460

Yasin de Kaplanlarla devam

banner476

Yasin de Kaplanlarla devam
Merit Alsancak Yeşilova'da başkan Redif Nurel ve yöneticiler, iç transfer görüşmelerine başladılar.
Redif Nurel, takımın etkili hücumcusu Yasin Doğan ile de el sıkıştı. Yasin, kendisini 3 yıl daha Merit Alsancak Yeşilova'ya bağlayan imzayı bugün attı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.