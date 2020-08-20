Yasin de Kaplanlarla devam

Merit Alsancak Yeşilova'da başkan Redif Nurel ve yöneticiler, iç transfer görüşmelerine başladılar.
Redif Nurel, takımın etkili hücumcusu Yasin Doğan ile de el sıkıştı. Yasin, kendisini 3 yıl daha Merit Alsancak Yeşilova'ya bağlayan imzayı bugün attı.
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